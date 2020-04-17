«До 20 апреля действует специальный карантинный режим. Но по единому мнению специалистов – карантинный режим должен быть продлен. Я тоже так считаю. Положительная динамика должна быть устойчивой».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе онлайн совещания с министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром труда, социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

Как отметил глава государства, пандемия продолжается, ситуация в Азербайджане под контролем, «но мы должны действовать из ситуации и принимать соответствующие меры».

«Наш приоритет – здоровье людей и социальные вопросы. Больше внимания должны уделять экономическим вопросам в таких условиях», — отметил он.

Президент подчеркнул, что сейчас в Азербайджане идет процесс заражения внутри страны.

«Но за счет жестких мер удалось предотвратить этот процесс. В последние дни динамика положительная, больше людей вылечились, чем заразились. Этого удалось достичь за счет своевременных предупреждающих мер. Благодаря этому у нас всего более 1 тыс. зараженных, а могло быть 10 тыс., даже более 20 тыс. Нашей целью было не допустить заражения большего числа людей», — сказал он.

Minval.az