Отрицательная разница, сформировавшая за прошедший квартал в связи с непродолжительным изменением рыночной стоимости из-за переоценки активов Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР), составила 2 148,6 млн. манатов.

Это нашло отражение в информации о доходах и расходах ГНФАР в январе-марте 2020 года.

Отмечается, что разница, возникшая в связи с изменением курсов валют, как внебюджетные расходы ГНФАР, составила 281,1 млн. манатов.

С учетом досрочных трансфертных выплат, а также краткосрочного изменения рыночной стоимости инвестиций ГНФАР к концу первого квартала 2020 года активы ГНФАР составили 41 349,5 млн. долларов США», — говорится в сообщении.

Minval.az