Руководство Crocus Group приняло решение отправить шесть тысяч сотрудников в вынужденный простой с сохранением 2/3 части оклада из-за сложной эпидемиологической и экономической обстановки, сообщил РИА Недвижимость первый вице-президент компании Эмин Агаларов.

«АО «Крокус» предприняло все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в рамках действующего законодательства РФ. В связи с чем многие сотрудники, а это порядка шести тысяч человек, не могут полностью или частично исполнять свои трудовые обязанности из-за полного прекращения деятельности международного выставочного центра «Крокус Экспо», сети торгово-развлекательных центров Vegas, торгового центра «Крокус Сити Молл», концертных залов «Крокус Сити Холл» и «Вегас Сити Холл», «Крокус Сити Океанариум», сети «Крокус Фитнес» и сети ресторанов «Крокус Групп», — сказал Агаларов.

По его словам, эти структурные подразделения не вправе осуществлять профильную деятельность и остались без оборотных средств, ведь поступления от аренды, доходы от организации собственных выставок и мероприятий, оказания услуг, работы экспозиций, реализации билетов и прочих работ полностью прекратились.

«Сотрудники, непосредственно задействованные в охране и техническом обеспечении перечисленных объектов, продолжают осуществление своей трудовой деятельности. Часть сотрудников переведена на дистанционный режим работы, а часть находится в режиме простоя по причинам, не зависящим от работников и работодателя. АО «Крокус» неукоснительно соблюдает требования трудового законодательства и прилагает все усилия, чтобы сохранить сотрудников и рабочие места компании», — добавил он.

«Пока нет понимания, как будет складываться весь этот процесс по причине того, что не ясно, сколько это все продлится. Думаю, и мы, и наши арендаторы будем пытаться найти компромисс», — отметил Агаларов, отвечая на вопрос о том, планирует ли Crocus Group снижать арендные ставки.

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