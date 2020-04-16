В 2020 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане согласно прогнозам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), составит 700 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на апрельский отчет ОПЕК, в этом году ежесуточная добыча нефти в Азербайджане сократится на 90 тыс. баррелей.

«С учетом плановых профилактических работ на нефтяном месторождении «Чираг» и газоконденсатном месторождении «Шахдениз» в 2020 году и согласованной добровольной корректировки (соглашение ОПЕК+), среднесуточная добыча в Азербайджане сокращается на 90 тыс. баррелей и прогнозируется в среднем, на уровне 700 тыс. баррелей“, — отмечается в документе.

Minval.az