Министерство экономики сделало предупреждение о недопустимости сокращения работников в субъектах предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в связи с пандемией коронавируса (COVİD-19).

Как говорится в заявлении министерства, нужно чутко относиться к вопросам занятости в нынешней ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса (COVİD-19), не допускать сокращения работников и снижения зарплаты.

«Осуществляется строгий контроль над тем, чтобы налогоплательщики, получившие финансовую поддержку от государства в связи с пандемией, не сокращали работников, иначе против них будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Minval.az