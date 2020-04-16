«Обсуждается и вопрос возобновления полетов внутри страны».

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал помощник президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Нахчыван находится в блокаде из-за политики Армении. Приняты все необходимые меры для обеспечения всем необходимым в период пандемии граждан, находящихся в Нахчыване: «Может быть рассмотрен вопрос возобновления авиасообщения между Нахчываном и Баку. Но при этом нужно учитывать и ситуацию в связи с карантинным режимом».

Minval.az