«В настоящее время процессы, связанные с особым карантинным режимом, анализируются комплексно».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал помощник президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в результате анализа будет предоставлена информация о продолжении карантинного режима в нынешней форме или при других условиях:

«Надо учитывать, что изменение ситуации с коронавирусом в Азербайджане в положительной динамике не означает, что это происходит во всем мире. В настоящее время мы видим в странах мира вспышку инфекции. Поэтому вирус вновь может попасть в страну извне. В настоящее время продолжается изучение ситуации как внутри страны, в регионе, так и в глобальной форме».

Minval.az