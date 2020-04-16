В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 56 человека, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.

Согласно сообщению, два человека, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, скончались. У одного из них (1946 г.р.) была хроническая сердечная недостаточность, у второго (1961 г.р.) — лимфолейкоз.

На сегодняшний день в нашей стране число выявленных случаев заражения составляет 1283, из них 460 из них вылечились, 15 умерли, 808 человек продолжают проходить лечение в больницах особого режима. Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, состояние 33 человек оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

Minval.az