Созданы все условия, чтобы получившие за границей образование медработники работали в Азербайджане.

Об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он напомнил о том, что в рамках госпрограммы по обучению за рубежом в Турции получили образование 764 человека, из которых 560 получили медицинское образование.

По словам Р.Байрамлы из них 173 получили базовое высшее медицинское образование, 384 учились в резидентуре, 3 — магистратуре, 16 – докторантуре.

«В Азербайджане созданы прекрасные условия для работы наших коллег. Я желаю, чтобы наша молодежь приняла решение о работе в Азербайджане», — передает его слова Sputnik.

Minval.az