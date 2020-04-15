Украинский государственный концерн «Укроборонпром» вернул 8 своих сотрудников из Азербайджана, которые проведут две недели на обсервации, сообщила пресс-служба концерна.

«Группа из 8 сотрудников государственных предприятий «Одесский авиационный завод» и «Чугуевский авиационный ремонтный завод» успешно вернулась домой с Азербайджанской республики», – сказано в сообщении «Укроборонпрома», обнародованного в среду вечером.

В концерне уточнили, что специалисты находились в Азербайджане в рамках выполнения внешнеэкономического контракта государственной компании «Укрспецэкспорт» с вооруженными силами Азербайджанской Республики.

«Руководство «Укроборонпрома» слаженно отработало эвакуацию специалистов во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины, Государственной пограничной службой Украины, Министерством внутренних дел Украины и Министерством обороны Азербайджанской Республики. Со стороны «Укроборонпрома» возвращения украинских специалистов домой координировал заместитель генерального директора по авиа- и ракетостроению Руслан Корж», – сообщили в концерне.

Также отмечается, что прибывшие сотрудники будут помещены на обсервацию.

«Сейчас все наши чувствуют себя нормально, потому что наконец приехали домой. Ближайшие две недели авиаторы проведут в обсервации на одной из баз под Киевом «, — сообщил Корж.

Кроме того, в «Укроборонпроме» подчеркнули, что часть специалистов концерна останется работать в Азербайджане, выполняя контрактные обязательства в контролируемых и безопасных условиях одной из военных баз.

Minval.az