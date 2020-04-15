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Баку напомнил Тегерану о видео с доставкой грузов в Карабах

Состоялись телефонные разговоры заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафоа с замминистра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчы и послом Джавадом Джахангирзаде.

Как говорится в сообщении МИД, в ходе беседы Халаф Халафаов сообщил, что азербайджанская сторона прилагает все усилия для сохранения связей между Азербайджаном и Ираном на высоком уровне. Замглавы МИД Азербайджана отметил, что несмотря на закрытие границ в период пандемии, между двумя странами осуществлялись грузоперевозки, а также транзитные перевозки. Замминистра подчеркнул, что видеозапись, на которой грузовики с иранскими номерами перевозят топливо, сырье и продовольствие на оккупированные территории Азербайджана, вызвало серьезную обеспокоенность правительства Азербайджана и глубокое недовольство общественности. Халафов отметил, что такие действия служат поддержке страны-оккупанта Армении и эскалации конфликта. Ссылаясь на опровержение посольства Ирана в Азербайджане в связи с данным вопросом, Халафов выразил уверенность в том, что иранская сторона в соответствии с принципами двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном расследует эту информацию, видеозапись, и внесет ясность в этот вопрос.

Замглавы МИД Ирана сообщил, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном, и отметил, что братские и дружественные отношения будут продолжать развиваться. Он отметил наличие врагов ирано-азербайджанских дружественных отношений, подчеркнув, что эти силы регулярно пытаются нанести ущерб двустороннему сотрудничеству, распространяя подобную​​информацию. Арагчы сказал, что сразу после того, как видео было опубликовано, посольству в Баку было дано указание в связи с опровержением данной дезинформации. Заместитель министра иностранных дел Ирана также поблагодарил правительство Азербайджана за помощь в борьбе с пандемией и за открытые для транзита и грузоперевозок границы страны.

В свою очередь, посол Джавад Джахангирзаде отметил дружественные отношения Президентов Азербайджана и Ирана. Посол также выразил глубокую благодарность за то внимание, которое Президент Ильхам Алиев придает отношениям между Азербайджаном и Ираном, за помощь, оказанную Ирану в связи с пандемией, а также за условия, созданные для осуществления транзитных перевозок.

Minval.az

Дата: 2020/04/15 21:29

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Раздел: Азербайджан, Важно

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