«Без регистрации сложно выдавать 190 манатов, должна быть официальная документация. Потому что этот процесс подотчетный».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал руководитель пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

«В случае продления карантинного режима этим лицам в том же порядке будет оказана помощь. 50 тыс. безработных будут привлечены к общественным работам и им будет выплачено по 300 манатов. Согласно решению, которое было принято 2 дня назад в связи с помощью в размере 190 манатов, также будет оплачено обучение их детей. Говоря о помощи, не надо подразумевать только 190 манатов», — отметил И.Мамедов.

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