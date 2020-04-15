Обнародована численность инфицированных коронавирусом в Азербайджане на сегодняшний день (на 14 апреля) по возрастным группам и половой принадлежности.

Как передает АПА, председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы сказал на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров:

«Что касается возрастных групп, то коронавирусом заразились 66 человек в возрасте 0-9 лет, 60 человек в возрасте 10-19 лет, 175 человек в возрасте 20-29 лет, 214 человек в возрасте 30-39 лет, 198 человек в возрасте 40-49 лет, 248 человек в возрасте 50-59 лет, 157 человек в возрасте 60-69 лет, 56 человек в возрасте 70-79 лет и 23 человека в возрасте 80 лет и старше».

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