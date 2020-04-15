Мы готовим предложения Оперативному штабу по продлению карантинного режима после 20 апреля.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что предложения будут включать вопросы выхода из карантинного режима при условии контроля.

«Не стоит забывать и вероятность повторного ужесточения мер. Поэтому мы должны постепенно выходить из карантинного режима. Решение будет объявлено Оперативным штабом после утверждения», — передает его слова АПА.

Глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов в свою очередь отметил, что скорейшее окончание особого режима карантина и восстановление учебного процесса пока не обсуждаются.

Minval.az