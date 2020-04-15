В Азербайджане впервые зафиксирована позитивная статистика в связи с коронавирусом.
По словам пресс-секретаря Кабмина Ибрагима Мамедова, с 12 апреля число вылечившихся превысило число инфицированных.
В Азербайджане впервые зафиксирована позитивная статистика в связи с коронавирусом.
По словам пресс-секретаря Кабмина Ибрагима Мамедова, с 12 апреля число вылечившихся превысило число инфицированных.
Дата: 2020/04/15 17:25
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
146
Вопрос введение комендантского часа не рассматривается.
Оперативный штаб рассматривает вопрос возвращения в страну наших граждан после 20 апреля.
Мы готовим предложения Оперативному штабу по продлению карантинного режима после 20 апреля.
Среди инфицированных коронавирусом в стране преобладают женщин.
В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 55 человек, 53 выздоровели, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.
МИД Азербайджана выразил отношение ко второму туру «выборов» в оккупированном Нагорном Карабахе.
По распоряжению Межведомственного координационного совета при участии министерства иностранных дел и посольства Грузии в Азербайджане в Грузию
Вынесено решение об аресте представителя одной из коммерческих фирм, нарушившего правила карантинного режима в Гаджигабуле, и умышленно
»На данный момент в республике наблюдается замедление распространения коронавирусной инфекции». Уже несколько дней есть определенная стабильность».