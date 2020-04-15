«На данный момент в республике наблюдается замедление распространения коронавирусной инфекции». Уже несколько дней есть определенная стабильность».

Об этом заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев в интервью Real TV. По его словам, еще рано расслабляться:

«Эта инфекция передается воздушно-капельным путем, можно ожидать колебаний. Есть люди, которые заразились еще до введения карантина, они все еще могут быть заразными. Если мы разрешим этим людям свободно передвигаться, это может привести к заражению других. Поэтому нельзя расслабляться. Полагаю, есть необходимость в продлении карантина. Далее уже можно поэтапно смягчать меры. Если мы начнем это делать сейчас, то совершим ошибку. Важно продлить карантинный режим».

Minval.az