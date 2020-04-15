Задержаны и выявлены лица, которые отправляли на номер 8103 «Системы получения и мониторинга разрешений во время применения специального карантинного режима» СМС с индексом 3 с намерением выйти из дома под предлогом участия в похоронах.

Как сообщили в МВД, 14 и 15 апреля за нарушение карантинного режима в Баку и некоторых районах республики были задержаны 115 человек. У задержанных были взяты объяснительные.

В их отношении приняты меры по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, предъявлен штраф в размере 100 манатов.

«Еще раз доводим до сведения, что каждое обращение на номер 8103 строго расследуется. Поэтому граждане не должны злоупотреблять этой услугой. В противном случае такое поведение будет расцениваться как нарушение требований карантинного режима, в отношении этих лиц будут приняты серьезные меры», — отмечается в сообщении.

Minval.az