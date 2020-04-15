За последние двое суток за нарушение особого карантинного режима по 1 уголовному делу в отношении 3 человек была избрана мера пресечения в виде ареста, 26 человек арестованы в административном порядке, 7314 предъявлены административные штрафы.

Об этом говорится в сообщении МВД.

«За попытку пересечь полицейские посты в городах и районах республики в течение суток 7314 лицам были предъявлены штрафы в соответствии с Кодексом об административных проступках, арестованы 26 человек, в отношении 3 лиц по одному уголовному дело избрана мера пресечения в виде ареста. За ложную информацию, распространяемую в соцсетях о коронавирусе, в административном порядке арестованы 3 человека, 3 оштрафованы», – говорится в сообщении.

В МВД еще раз призвали граждан соблюдать правила личной гигиены, вести себя в соответствии с мерами самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимально контактировать с другими лицами, соблюдать во время общения расстояние в 2 метра и все требования и решения Оперативного штаба.

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