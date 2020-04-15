16 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами туман, юго-западный ветер утром сменится временами усиливающимся северо-западным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове ночью будет 7-11, днем 15-18 тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана в основном будет без осадков, вечером местами дождь, в горах ожидается снег. Ночью и утром местами туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 5-9, днем 19-24 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az