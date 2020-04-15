Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 марта 2020 года составляет 712,3 манатов, что на 28,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 марта текущего года составило 1 млн 641,5 тыс. человек, что на 7% больше, чем годом ранее. Из них 911,4 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 730,1 тыс. человек – в частном.

При этом 20,5% работников заняты в сфере образования, 18% — торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,1% — промышленности, 8,2% — социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,3% — строительстве, 6,9% — госуправлении и обороне, 4,6% — транспорта и складского хозяйства, 3,4% — профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% — сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,8% — финансовой и страховой деятельностью, 13% — прочих сферах экономики.

Minval.az