Баку вошел в число самых «танцующих» городов Содружества Независимых Государств по версии российского туристического портала ТурСтат.

Азербайджанская столица заняла третье место в Топ-5 городов СНГ (без России). Рейтинг был составлен по итогам исследования в интернете, согласно результатам запроса «онлайн-танцы» в поисковике Google. Первое место досталось Минску с результатом 135 тысяч предложений в поисковике, далее следует некогда столица Казахстана Алматы, который в интернете предлагает 65 тысяч занятий танцами. Запрос онлайн-танцев по Баку выдает результат в 48 тысяч предложений.

Количество результатов интернет-поиска по городам включает в себя онлайн-танцы и танцы в социальных сетях.

Minval.az