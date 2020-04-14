На этой неделе будет объявлено решение о дальнейшей схеме обучения в учебных заведениях Азербайджана, сказал Trend министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, азербайджанская общественность будет проинформирована о том, будет ли принято решение о продлении сроков приостановки обучения в учебных заведениях, или нет

По словам Байрамова, восстановление обучения в учебных заведениях означает перемещение в течение дня около двух миллионов человек:

Он отметил ,что в соответствии с поручением Главы государства, через несколько дней после обнаружения первого факта коронавируса в Азербайджане было принято решение о прекращении учебного процесса во всех учебных заведениях.Азербайджан стал одной из первых стран, принявших такое решение. В результате очень гибких мер, осуществляемых в Азербайджане, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране полностью контролируется.

«Но в то же время мы видели разные сценарии. В развитых странах мы наблюдали, что пандемия разрушает систему здравоохранения в течение двух-трех недель. Поэтому оперативный штаб при Кабинете министров примет решение в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации и с учетом всех рисков» — подытожил министр.

Minval.az