Занимающие добычей нефти в Азербайджане компании готовы поддержать меры по обеспечению баланса на нефтяном рынке, согласно принятым Азербайджаном обязательствам по сокращению добычи сырья. Об этом было заявлено в ходе обсуждений, организованных министерством энергетики АР во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Обязательства страны будут распределены между нефтяными компаниями, пропорционально их долям в ежедневной добыче сырой нефти после ее снижения в октябре 2018 года.

На этот раз в квоты по ограничению добычи участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, примкнувших к картелю (ОПЕК+) включаются только объемы сырой нефти, без учета конденсата.

В октябре 2018 года суточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 718 тысяч баррелей, напоминает «Спутник».

Обязательства республики предусматривают снижение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне 2020 года на 23%, или на 164 тысячи баррелей, в июле-декабре — на 18% (на 131 тысячу баррелей). С января 2021 года по апрель 2022 года сокращение составит на 14%, на 98 тысяч баррелей.

В целом Азербайджан должен не превысить ежедневное производство сырой нефти в мае-июне текущего года в объеме 554 тысяч баррелей, в июле-декабре — 587 тысяч баррелей, в апреле 2021 года — 620 тысяч баррелей.

Minval.az