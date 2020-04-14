Федеральное министерство Германии по экономическому сотрудничеству и развитию готово оказать финансовую поддержку частному сектору экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

Так, он отметил, последствия пандемии коронавируса больше всего сказываются на людях, занятых в частном секторе, и что с целью борьбы с этим «ведомство запустило программу поддержки малого и частного бизнеса «Фонд реагирования».

«Помощью фонда смогут воспользоваться как германские предприниматели, так и частные компании из Азербайджана»,- сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что Азербайджан и Германию связывают крепкие политические, социальные и экономические связи.

«Я, в частности благодарен Центру Гейдара Алиева за поддержку выраженную в видеопроекции флага Германии на фасаде своего здания. Оставаться здоровыми — это самая приоритетная задача во время распространения пандемии COVID-19. Также важен вклад в экономическую отрасль. Посольство Германии готово оказать Азербайджану любую необходимую помощь в этом вопросе»,-подытожил В. Маниг.

Minval.az