Перешедшие в результате успешных военных действий в 2018 году под контроль нашей армии территории были расчищены от мин и уже готовы к использованию.

Как сообщает Report, взявшая под свой контроль поселок Гюннют и территорию в более чем 11000 га Отдельная общевойсковая армия успешно организовывает оборону в направлении Садарака.

Надежная защита территорий, разминирование также дают населению стимул для спокойного проживания и выполнения необходимых хозяйственных работ.

На подвергшейся в 90-х годах оккупации площади в 73 га в окрестностях винного завода в Садаракском районе приступили к посадке кукурузы. На территории проложена новая дорога, сооружена оросительная система и проведены линии электропередач.

Minval.az