Согласно новому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) по Среднему Востоку и Центральной Азии, в этом году ВВП стран упомянутого региона снизится на 2,8%.

Как сообщает АПА со ссылкой на отчет «World Economic Outlook» МВФ, экономика стран-экспортеров нефти в регионе в среднем снизится на 3,9%.

Резкое сокращение ВВП ожидается в Иране и Алжире. Согласно прогнозам МВФ, снижение ожидается соответственно на 6% и 5,2%.

Среди стран-экспортеров нефти в указанном регионе меньше всего пострадает ВВП Кувейта, Азербайджана и Туркменистана. Согласно прогнозам МВФ, в текущем году экономика Кувейта и Азрбайджана сократится соответственно на 1,1% и 2,2%, экономика Туркменистана повысится на 1,8%.

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