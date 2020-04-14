Первое судно, построенное на Бакинском судостроительном заводе по проекту украинских инженеров, попало в ТОП-50 лучших судов мира.

Как говорится в сообщении посольства Украины в Азербайджане, танкер «Лачин» попал в число пятидесяти лучших судов планеты 2019 года по версии Британского Королевского общества корабельных инженеров RINA (Royal Institution of Naval Architects).

Судно «Лачин» построили в Баку по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство». Его закладка состоялась 9 февраля 2017 года, а уже через два года оно было готово для эксплуатации. Длина танкера составляет 141 м, ширина –16,98 м, осадка – 4,54 м/3,6 м.

Minval.az