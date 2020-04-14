Международный валютный фонд (МВФ) на фоне распространения коронавируса COVID-19 прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020 году на уровне 2,2%, отмечается в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованного фондом, сообщает «Интерфакс».

В октябре 2019 года МВФ рост ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на уровне 2,1%.

Согласно оценкам фонда, в 2021 году ВВП Азербайджана вырастет на 0,7%.

По прогнозам МВФ, инфляция в Азербайджане в 2020 году составит 3,3% в год, в 2021 году – замедлится до 3,2%. В октябре прошлого года МВФ прогнозировал инфляцию на 2020 год на уровне 3%.

Дефицит платежного баланса Азербайджана МВФ в 2020 году прогнозирует на уровне 8,2% ВВП (октябрьский прогноз – профицит в размере 10% ВВП), в 2021г – дефицит снизится до 3,7% ВВП.

Показатель безработицы в Азербайджане в 2020-2021гг останется на уровне 5%.

Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3%. При этом правительство пока не публиковало нового прогноза по темпам ВВП с учетом пандемии коронавируса и удешевления нефти.

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%.

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