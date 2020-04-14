В Азербайджане выявлено 49 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 62, скончался один человек, передает Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
В Азербайджане выявлено 49 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 62, скончался один человек, передает Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
Дата: 2020/04/14 16:43
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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