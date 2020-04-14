«НАТО намерена оказывать помощь своим членам в борьбе с пандемией коронавируса нового типа и при этом заниматься сдерживанием России», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны альянса, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что Россия сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО, в том числе в Черноморском регионе, наращивает военное присутствие в Крыму, усиливает Черноморский флот», — сказал он.

Генсек также высказал мнение, что Россия продолжает оказывать помощь незаконным формированиям на востоке Украины. «Мы отвечали на это до пандемии коронавируса, во время пандемии, и я ожидаю, что это продолжится после пандемии», — сказал он.

«Поэтому НАТО намерена помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять свои ключевые обязанности по обеспечению безопасности стран альянса», — заявил Столтенберг. Он сообщил, что альянс усилил свое военное присутствие в черноморском регионе, в частности наземное и морское присутствие в Румынии, а также тесно работает со странами — партнерами в регионе — Украиной и Грузией.

В ответ на вопрос, не хочет ли альянс помочь в борьбе с коронавирусом России, которая оказывала безвозмездную помощь странам НАТО — Италии и США, — Столтенберг ответил: «От России не было запросов о помощи». «И сейчас я обращаю внимание на то, как координировать поддержку странам — членам НАТО. Ситуация в России напоминает нам, что это глобальный кризис, общий вызов, и мы должны реагировать на него вместе», — продолжил он.

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