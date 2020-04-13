Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, предусматривающее увеличение для населения льготного лимитированного объема электроэнергии с 300 до 400 кВт/час.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, данные льготы будут действительны в течение апреля-мая 2020 года.

Цель льгот – защита населения в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

С 24 марта в Азербайджане действует специальный карантинный режим, закрыты многие объекты, ограничен выход населения из дома.

В связи с предоставлением льгот населению на электроэнергию, ОАО «Азеришыг» получит из госбюджета 10 млн манатов.

Minval.az