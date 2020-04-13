Штрафы и наказания за контрабанду меняются.

Как сообщает АПА, это отражено в предложенном изменении в Уголовном кодексе, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, и было рекомендовано пленарному заседанию парламента.

Согласно изменениям, перемещение в крупном размере через таможенную границу Азербайджанской Республики товаров или иных предметов (сумма от 50 тысяч манатов до 200 тысяч манатов), совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается штрафом в размере от 40 до 60 процентов стоимости предмета преступления или ограничением свободы на срок до 3 лет и штрафом в размере от 40 до 60 процентов стоимости предмета преступления или лишением свободы на срок до 3 лет.

Согласно действующему Уголовному кодексу, перемещение в крупном размере через таможенную границу Азербайджанской Республики товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

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