В Баку и Абшеронском районе началась доставка продуктовых пакетов, которые обеспечат недельную потребность малоимущих семей.

Как говорится в сообщении Министерства экономики, предприниматели, подключившиеся к этой акции, оказывают всяческую поддержку данной инициативе. Так, ОАО «Азермаш» выделило специальные автомобили для доставки пакетов, волонтеры студенческо-добровольческой программы «Бир» Министерства образования с соблюдением всех требований карантинного режима помогают доставлять недельные продуктовые пакеты малоимущим семьям.

Социальная акция охватит 500 семей (приблизительно 2000 человек). Предприниматели и Министерство экономики будут реализовывать социальную акцию каждую неделю до окончания карантина.

Minval.az