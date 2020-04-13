Задержаны и выявлены лица, которые отправляли на номер 8103 «Системы получения и мониторинга разрешений во время применения специального карантинного режима» СМС с индексом 3 с намерением выйти из дома под предлогом участия в похоронах.

Как сообщили в МВД, за минувшие сутки на территории Баку и отдельных районов республики всего были выявлены 56 человек, нарушивших правила карантина, они были доставлены в управления, отделы и отделения полиции. В их отношении приняты меры по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, выписан штраф в размере 100 манатов.

Отметим, согласно статье 19 Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской Республики, к близким родственникам относятся бабушки, дедушки, родители, усыновители, братья и сестры, супруги, дети, усыновленные дети и внуки.

«Доводим до сведения, что каждое обращение на номер 8103 строго расследуется. Поэтому граждане не должны злоупотреблять этой услугой. В противном случае такое поведение будет расцениваться как нарушение требований карантинного режима, в отношении этих лиц будут приняты серьезные меры».

Minval.az