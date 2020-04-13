Туристические гиды, имеющие VÖEN, получат финансовую помощь от государства.
Об этом сказал завотделом Государственного агентства по туризму Магомед Мурадов, сообщает Trend.
По его словам, часть гидов имеют VÖEN: «Но есть и экскурсоводы, которые не зарегистрированы и не имеют VÖEN. Государственное агентство по туризму совместно с Ассоциацией туристических гидов готовит механизм по подготовке документа для улучшения социального положения гидов этой категории».
Мурадов добавил, что предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса, получат финансовую помощь в размере налога, выплаченного государству в 2019 году. Максимальная финансовая помощь государства составит 5 000 манатов.
Отметим, что в настоящее время в туристической индустрии Азербайджана работают около 600 туристических гидов, около 300 из которых зарегистрированы в Ассоциации туристических гидов