Установлено, что в Астаринском районе один человек посредством приложения мгновенного обмена сообщениями WhatsApp отправлял разным лицам в связи с коронавирусом (COVID-19) вымышленную информацию, не соответствующую действительности, которая могла вызывать недоумение в обществе, не ссылаясь на официальные данные государственных учреждений.

Как сообщили АПА в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, было установлено, что распространителем данной информации является житель села Санджаради Астаринского района Дуньямалы Мамедов, который был вызван в отделение полиции Астаринского района .

В действиях Д.Мамедова были выявлены признаки проступков, предусмотренные статьей 388-1 Кодекса об административных проступках, и он был арестован в административном порядке.

Minval.az