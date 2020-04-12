В связи с режимом карантина, введенным оперативным штабом при Кабинете Министров и с учетом запрета на выход из дома для граждан старше 65 лет, сотрудники отдела полиции и прокуратуры Гахского района навестили одиноких людей и малообеспеченные семьи в районе.

Как передает Report, сотрудники правоохранительных органов посетили более 20 таких семей в регионе и раздали им продукты питания первой необходимости.

Стражи порядка также провели с гражданами просветительские беседы, напомнив им о необходимости соблюдения мер по социальной изоляции.

Жители, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции и прокуратуры за внимание и заботу.

Minval.az