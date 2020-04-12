Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай считает прекрасным отношения альянса с Азербайджаном.

«Что касается Южного Кавказа, то здесь НАТО работает более активно. Все три страны региона – Грузия, Азербайджан, Армения – стремятся к укреплению отношений с НАТО. Для Азербайджана характерна своя уникальная ориентация: Баку не союзник России, но и не стремится к членству в НАТО. У нас прекрасное сотрудничество с Азербайджаном, хорошим примером является то, что он принимает на своей территории встречи между нашим военным руководством и российским высшим военным руководством. У нас развивается важное сотрудничество в этом направлении», — сказал Аппатурай в интервью российскому изданию «Независимая газета».

По его словам, для Грузии характерны четкие устремления к членству в Североатлантическом альянсе, у нас очень активное присутствие в этой стране. «Мы хотим помочь Грузии сохранить политическую независимость, суверенитет и достичь своей цели. Люди в этой стране этого хотят, и мы уважаем их стремление», — отметил он.

Аппатурай также отметил «хорошее сотрудничество» альянса с Арменией. «Пример Армении зримо опровергает аргумент, который мы нередко слышим от Москвы, – дескать, НАТО хочет затащить эту страну в альянс, «выдернуть» ее из соседей России. Нынешнее армянское руководство и все предыдущие руководители этой республики подтвердят, что мы никогда не навязывались Армении. Армения – часть ОДКБ, она является военным союзником России, прекрасно сотрудничает с Москвой, но это не препятствует нашему хорошему сотрудничеству с Ереваном», — добавил он.

Minval.az