Чтобы предотвратить распространение пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) осуществляет различные меры в рамках кампании «Оставайтесь дома!».

Как говорится в сообщении МЧС, такое мероприятие было проведено Южным региональным центром МЧС в Лянкяранском районе.

11 апреля сотрудники областного центра посетили ряд семей, проживающих в городе Лянкяран и различных селах района, и оказали им помощь. В рамках кампании были разосланы пакеты с продуктами питания людям старше 65 лет, в том числе одиноким и пожилым людям, а также семьям с низким доходом.

В ходе встречи сотрудники министерства провели образовательные беседы с семьями и рассказали о важности соблюдения правил особого карантинного режима.

Minval.az