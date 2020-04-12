В Азербайджане зафиксировано 40 новых случаев инфицирования COVİD-19, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине АР.

При этом, еще 50 человек полностью излечились и были выписаны из больницы.

Согласно сообщению, до сегодняшнего дня было зарегистрировано 1098 фактов инфицирования. Из указанного числа заболевших 250 человек выздоровели, 11 скончались. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 837 заболевших. Состояние 24 человек из этого числа оценивается как тяжелое, 37 — средней тяжести, остальных — стабильное.

За прошедший период было проведено 66 677 тестов на коронавирус.

Minval.az