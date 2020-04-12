Сегодня снова пройдет встреча стран ОПЕК+, говорится в сообщении Минэнерго.

Согласно сообщению, сегодня в 20:00 по бакинскому времени министры стран ОПЕК и стран не входящих в картель встретятся в онлайн-формате.

«Встреча пройдет в рамках консультаций по вопросам, вытекающим из 9-го заседания министров стран ОПЕК+. На встрече, которая пройдет под председательством министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул Азиза бин Салмана и Министра Энергетики России Александра Новака, примут участие министры стран ОПЕК и стран не входящих в картель, участвующие в “Декларации о сотрудничестве”, — отмечается в сообщении.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов также примет участие в обсуждениях министров стран ОПЕК+.

Minval.az