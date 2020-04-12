Министерство по чрезвычайным случаям Азербайджана обратилось к владельцам автотранспортных средств.

Как говорится в заявлении МЧС, в обращении говорится, что в связи с особым карантинным режимом и ограничениями на передвижение использование гражданами автомобилей существенно сократилось.

Отмечается, что водители в основном паркуют свои автомобили во дворах жилых зданий, а это в свою очередь препятствует, порой даже делает невозможным передвижение пожарных и других крупногабаритных автомобилей спецназначения во время чрезвычайных происшествий. Также затрудняет использование гидрантов и водных бассейнов во время тушения пожаров.

В связи с этим МЧС напоминает гражданам о важности парковки автомобилей лишь в выделенных местах и с соблюдением дистанции.

Minval.az