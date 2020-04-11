В Азербайджане еще у 67 человек выявлен коронавирус, 41 выздоровел. Один пациент скончался.

Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабмине, в анамнезе гражданина 1935 года рождения были указаны нарушение сердечного ритма, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, анализы, взятые для выявления коронавируса COVID-19, оказались положительными. Несмотря на принятые меры, пациент скончался.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1058 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 200 человек вылечились, 11 скончались, 847 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 27 из них оценивается как тяжелое, 35 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1058 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Minval.az