«В результате проведенных Оперативным штабом предупредительных мероприятий и анализа текущей ситуации, на сегодняшний день у нас наблюдается низкий по сравнению с другими странами уровень инфицирования коронавирусом и летальных исходов. Благодаря усилиям врачей удается спасать жизни пациентов», заявил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов, комментируя текущую ситуацию:

«Число случаев инфицирования растет – частота снижения спиралевидная. То есть, если иногда наблюдается снижение, следующий рост превышает предыдущий. Число случаев заражения также превалирует над числом выздоровлений. Эта тенденция требует, чтобы были приняты новые предупредительные меры.

Врачи также говорят о важности самоизоляции. Однако наблюдения и факты показывают, что граждане не считают важным требование о самоизоляции.

К примеру, 8 апреля в течение суток было отмечено 3 073 нарушений карантинного режима.10 апреля эта цифра выросла до 3 112. Сегодня, 11 апреля уже в течение суток было зарегистрировано 3 810 нарушений, 27 их них – административный арест, одно уголовное дело. 27 случаев нарушения говорят о том, что есть необходимость в применении более строгих ограничительных мер.

До сегодняшнего дня правительство не хотело принимать жесткие меры по ограничению. Потому что была уверенность в том, что граждане будут дисциплинированно соблюдать правила карантинного режима, соблюдать самоизоляцию и без жестких мер. Однако сегодняшняя картина показывает, что дальнейшее ужесточение правил изоляции становится требованием дня».

Minval.az