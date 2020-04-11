Во время очередного рейда против нарушителей карантинного режима в Сабирабадском районе сотрудники полиции задержали директора школы села Гасымбейли.

Как сообщили АПА в МВД, Сахиб Аскеров был задержан во время нарушения правил карантина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ 2107». Он показал сотрудникам полиции поддельное удостоверение первого заместителя главреда газеты «Мугам-Ширван», пытаясь таким образом уклониться от ответственности.

Во время профилактической беседы С.Аскеров признался, что не занимается журналистской деятельностью, и удостоверение подделано.

В отдел полиции был доставлен замредактора газеты «Суговушан» Эльчин Насибов, сфабриковавший поддельное удостоверение для Аскерова.

В отношении обоих лиц был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках АР, предъявлен штраф в размере 200 манатов.

Minval.az