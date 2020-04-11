«Некоторые представители оппозиции утверждают, что полиция злоупотребляет специальным карантинным режимом, введенным в стране, арестовывает оппозиционеров и представителей независимых СМИ под различными предлогами», заявил начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

Он сказал, что такие заявления являются предвзятыми и отметил, что выступающие с подобными заявлениями – не представители оппозиции, а группа лиц, намеревающихся нарушить порядок, кто-то внутри страны, а кто-то провоцирует из-за рубежа.

«Государство всегда заботится о гражданах, о здоровье людей. Что касается карантинного режима, сотрудники МВД и военнослужащие не «охотятся» на нарушителей, пользуясь ситуацией, это предвзятое отношение и шантаж. Только в марте за нарушение карантинного режима были привлечены к ответственности 11 человек, возбуждено 5 уголовных дел, 154 арестованы в административном порядке, 33 000 лицам сделаны предупреждения. Возникает вопрос, сколько из этого числа являются «их людьми»? Пусть будет 3, 5 человек. А остальные?» — — подчеркнул Эхсан Захидов.

Э. Захидов добавил, что все являются нашими гражданами, независимо от политических взглядов, партийной принадлежности.

«Для сотрудника полиции, который осуществляет контроль за соблюдением карантинного режима, рискуя своим здоровьем, не имеет значения, кто по профессии задержанный человек, членом какой партии он является, они даже не интересуются этим».

Minval.az