В ООО “Азерпочта”, подведомственном Министерству транспорта, связи и высоких технологий, началась выдача единовременной материальной помощи безработным в размере 190 манатов.

В Информации, распространенной ООО «Азерпочта» отмечено, что имена граждан, которым полагается выплата, будут размещены на портале «Азерпочты» в соответствии со списком, представленном Министерством труда и социальной защиты населения. Сведения регулярно обновляются.

Информацию можно получить, введя персональный идентификационный код или серию удостоверения личности.

Так же в сообщении говорится о том, что граждане, которым полагается единовременная выплата, получат соответствующее уведомление на номер мобильного телефона, указанный при обращении. Только получив уведомление, безработные могут обратиться в почтовое отделение и, представив удостоверение личности, получить причитающуюся им выплату.

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