«Государственной поддержкой смогут воспользоваться лишь предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса. Однако есть и иные факторы. В первую очередь предпочтение будет отдано лицам, адекватно отреагировавшим на призывы государства, в том числе об отказе от сокращения сотрудников»? , рассказал в эфире Real TV исполняющий обязанности заведующего отделом экономической политики министерства экономики Эльвин Джамалов.

«Предприниматели могут обратиться за финансовой поддержкой посредством электронного налогового кабинета. Как известно, предусмотрены две формы поддержки. Одна из них состоит в выплате государством части заработной платы наемных работников. Другая же предусматривает оказание помощи самому предпринимателю. Таким образом, в электронном налоговом кабинете предприниматель должен выбрать один из двух подпунктов в разделе “финансовая поддержка в связи с пандемией» — “получение финансовой поддержки в связи с наемными работниками» или “финансовая поддержка частных предпринимателей”. После этого необходимо внести соответствующие данные. Могут потребоваться сведения об ИНН предпринимателя, его имя, банковские счета и иная информация. При несовпадении данных обращение может быть отклонено. Но это не лишает предпринимателя возможности обратиться вторично. Устранив несоответствие данных, можно обратиться вновь», — отметил Э.Джамалов.

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