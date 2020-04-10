Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подготовило видеоролик о порядке регистрации безработных лиц для получения единовременной выплаты.

Как передает АПА, в Азербайджане продолжается предоставление единовременной выплаты безработным лицам. Министерством труда и социальной защиты населения филиалы банков и почтовые отделения вечером 10 апреля перечислена единовременная выплата еще 10 тыс. безработным.

По словам руководителя пресс-службы МТСЗН Фазиля Талыбова, на представленные телефонные номера обратившихся граждан будут отправлены соответствующие SMS-уведомления:

«После получения уведомления безработные лица, получив в соответствующем порядке разрешение на выход из дома, смогут получить средства посредством удостоверения личности в филиалах банка, либо в отделениях почты (об этом будет изложено в уведомлении).

Выплаты будут предоставляться ежедневно, остальные зарегистрированные безработные также будут обеспечены выплатами».

Отметим, что с 10 апреля в Азербайджане начато предоставление единовременной выплаты безработным лицам. В филиалы банков и почтовые отделения была перечислена единовременная выплата для 10 тыс. безработных.

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