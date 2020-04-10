Азербайджан предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхам Алиев, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

«В соответствии со сложившимися условиями были приняты ограничительные меры. В начале этого года моим Распоряжением был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. С 3 марта в стране поэтапно был приостановлен до 20 апреля учебный процесс во всех образовательных учреждениях. Все запланированные на территории страны массовые мероприятия были перенесены или отменены. С 14 марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта – специальный карантинный режим», — отметил президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что была приостановлена деятельность торговых и развлекательных центров, запрещен вход людей в парки и общественные места отдыха.

«Полностью приостановлена деятельность междугородного транспорта и Бакинского метрополитена. С 5 апреля в стране введено ограничение на передвижение. За исключением лиц, привлеченных к деятельности ряда государственных и частных структур, всем остальным гражданам разрешается покидать места проживания в конкретно установленных случаях и временных рамках посредством системы СМС-разрешений», — сказал президент Ильхам Алиев.

По его словам, с первых дней борьбы с пандемией Азербайджан плодотворно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения.

«В начале марта мы пригласили специалистов организации в Азербайджан. Они очень быстро откликнулись на наше предложение. Так, 9-13 марта в нашей стране находилась делегация ведущих специалистов организации. Они ознакомились с ситуацией в нашей стране и положительно оценили проделанную работу. Рекомендации, нашедшие отражение в отчете, подготовленном экспертной миссией, принимаются к сведению соответствующими государственными структурами. В письме, адресованном мне 23 марта генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, дана высокая оценка продленной в Азербайджане работе. Азербайджан был расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии», — сказал глава государства.

Minval.az